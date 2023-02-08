Автомобиль загорелся. Подробности гибели мамы и детей-двойняшек в ДТП рассказали в полиции

Автокатастрофа произошла днём 7 февраля на 470-ом километре трассы Костанай-Карабутак, между селом Елизаветинка и поселком Тобол. По данным полиции 33-летняя женщина водитель, совершая обгон впереди идущего транспорта, выехала на полосу встречного движения.

«Где допустила столкновение со встречно движущимся грузовым автотранспортом. В результате ДТП 33-летняя водитель и двое несовершеннолетних детей погибли на месте происшествия. Автомобиль при столкновении загорелся», — сообщил инспектор управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Вадим Исаев.

Информация о пожаре подтверждается и сообщением ДЧС региона. Прибыв по вызову на место происшествия, сотрудники противопожарной службы установили, что в результате столкновения с грузовиком DAF, произошло возгорание автомобиля «Jac s3».

«По погодным условиям, по дорожной обстановке. ДТП произошло в светлое время суток, дорожное покрытие, асфальт без дефектов. Наледи, снежного наката не было. Экспертиза, следственные действия в настоящий момент проводятся, по данному факту. Назначен ряд экспертиз», — сообщил Вадим Исаев.

За рулем «Jac s3» находилась 33-летняя жительница Лисаковска, довольно известная в городе. В салоне её дети-двойняшки, брат и сестра. Судя по фото водительских прав женщины, их она получила в 2014-ом году. Но сообщается, что практический опыт вождения у нее был гораздо меньший. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«На сегодня на территории области совершено 21 ДТП, в которых 9 человек погибло, и 47 ранено. В прошлом году было совершено 32 ДТП, в которых также 9 человек погибло, и 37 было ранено», — привел статистку старший инспектор.

То есть, ранения в этом году в ДТП, которые произошли в Костанайской области, уже получили больше человек, чем в прошлом. А произошедшая трагедия позволила нынешней статистике жертв автокатастроф, догнать печальную прошлогоднюю.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.