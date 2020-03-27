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Автор фейковой рассылки извинился перед жителями Костанайской области

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Автор фейка, Владимир Дядин, попросил прощения у жителей Костанайской области за то, что заставил их волноваться.

Напомним, молодой человек сегодня «закрыл» на карантин четыре города области Костанай, Рудный, Лисаковск и Тобол объявив их в голосовом сообщении закрытыми на карантин. В сообщении предупреждаются жители поселка Ломоносова, Мендыкаринского района, что с 29 марта будут перекрыты все трассы.

Свой поступок он объяснил тем, что неправильно воспринял информацию из социальных сетей про коронавирус. Владимир посоветовал не поддаваться панике и не верить фейковым рассылкам в такое непростое время для страны. Этот полезный совет он записал на видео.

В настоящее время по факту полиция проводит проверку.

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