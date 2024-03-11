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Авторы фейков о подготовке преступлений в школах Костаная действовали из-за границы — полиция

Фотография для новости Авторы фейков о подготовке преступлений в нескольких школах Костаная действовали из-за границы - полиция

pixabay.com

Авторы фейков о подготовке преступлений в нескольких школах Костаная действовали из-за границы. К такому выводу пришли полицейские, расследуя начатое уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об акте терроризма.

Кстати, и сам канал, в котором распространялись посты с угрозами, уже удален. Полиция, и другие спецслужбы, проводят мероприятия по установлению автора рассылок. Ими направлен международный запрос на розыск подозреваемого.

Полиция напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Меньше месяца назад аналогичные сообщения были разосланы учащимся третьей гимназии.

В последующем полиция установила его автора, 10-летнего школьника, ответственность за действия которого понесли его родители.

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