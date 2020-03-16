Ажиотаж в ЦОНе Костаная — видео

В ЦОНах Костаная возник ажиотаж из-за оформления паспортов, сообщает alau.kz

В редакцию Алау наш читатель отправил видео. На кадрах видно, как люди массово ожидают своей очереди, чтобы получить услуги в ЦОНе.

«Человек 200 в очереди наверно, со входа начинается»,- говорит оцевидец.

Ранее в МИД РК сообщили о временном ограничении пересечения казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы по внутренним документам в связи с распространением коронавируса.

Однако, начальник миграционной службы ДП Костанайской области полковника Кайрата Дутпаева сообщил, что нет необходимости создавать ажиотаж в ЦОНах и бежать получать паспорт, так как все поездки по частным вопросам, туристическим турам, работа вахтовым методом и.т.д, кроме лечения до снятия режима ЧС ограничены.

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