USD 484.49
EUR 531.87
RUB 4.97
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. «Бабушка не сможет без тебя». В Костанае мама пропавшего подростка…

«Бабушка не сможет без тебя». В Костанае мама пропавшего подростка записала обращение

Vinkmag ad

Мама пропавшего 26 марта Сергея Лукьянова записала видеообращение. 

«Сынок, Серёжа, вернись пожалуйста домой. Не бойся ничего, не будет ругать. Мы все очень переживаем и ждем тебя. Бабушка переживает очень. Ты же знаешь, что она не сможет без тебя. Возвращайся домой», — говорится в обращении мамы.

Информацию о пропаже распространили волонтёры. 

Мальчик ушёл на учебу в лицей. Там не появился и домой не вернулся.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Код этого блока:


Предыдущая новость

Кто из казахстанцев сможет воспользоваться процедурой банкротства, рассказали в Минфине
Следующая новость

Льготное автокредитование заработает до конца апреля — министр