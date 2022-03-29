«Бабушка не сможет без тебя». В Костанае мама пропавшего подростка записала обращение

Мама пропавшего 26 марта Сергея Лукьянова записала видеообращение.

«Сынок, Серёжа, вернись пожалуйста домой. Не бойся ничего, не будет ругать. Мы все очень переживаем и ждем тебя. Бабушка переживает очень. Ты же знаешь, что она не сможет без тебя. Возвращайся домой», — говорится в обращении мамы.

Информацию о пропаже распространили волонтёры.

Мальчик ушёл на учебу в лицей. Там не появился и домой не вернулся.

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