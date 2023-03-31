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Баня, котельная, территория 21 гектар. О переоборудовании резиденции президента в реабилитационный центр

Новый центр будет оказывать комплекс необходимых услуг. Сейчас управление координации занятости составляет бюджетную заявку на реконструкцию резиденции.

Новый реабилитационный центр для детей разместится на месте президентской резиденции, которая находится в жилом массиве Амангельды. В нём будут проходить реабилитацию маленькие жители региона с психоневрологическими патологиями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сейчас в области нет отдельного центра для детей, они проходят реабилитацию в центре для взрослых, где для них предусмотрено всего 20 мест. Теперь в отдельном центре смогут одновременно охватить 60 маленьких пациентов.

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«С учетом того, что здесь у нас откроется реабилитационный центр, во-первых, будет больше проектная мощность. Во-вторых, мы планируем увеличить период прохождения реабилитации с 14 дней до 21. Потому, что с точки зрения медицинских рекомендаций, реабилитация для детей должна быть не менее 21 дня. Такое решение принято»,- говорит замруководителя управления координации занятости и социальных программ Алия Мекебаева.

Сама территория резиденции — 21 гектар. Здесь пять корпусов для проживания, баня и котельная. Сказать точно, когда откроется реабилитационный центр, Алия Мекебаева не может. Так как здесь предстоит большая работа по реконструкции зданий, их нужно адаптировать для детей с особыми потребностями — это установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов и т.д. Всего в области сегодня 600 детей, которые нуждаются в реабилитации.

«Здесь есть санитарный корпус, в которым мы хоти проводить водные процедуры. То есть здесь мы небольшой бассейн установим, установим ванные специальные гидравлические для конечностей. Для того, чтобы дети здесь получали реабилитацию еще и водную. Для того, чтобы функционировал этот реабилитационный центр будут создаваться новые, постоянные рабочие места, это порядка 70 рабочих мест будет создано»,- говорит Мекебаева.

Пока никакой конкретики в соцзащите не говорят. Для начала нужно разработать проектно-сметную документацию. Но, Алия Мекебаева уверяет, что этот процесс надолго не затянется.

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