Банки ожидают снижения спроса на автокредитование – опрос Нацбанка

Во II квартале 2022 года банки ожидают снижения спроса на автокредитование, сообщается в комментарии директора департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Олжаса Кубенбаева по итогам проведённого опроса.

По его данным, в I квартале доля одобренных кредитных заявок на авто снизилась с 13% до 10%. При этом количество заявок на автокредиты увеличилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средний размер вырос на 1,6 раза, передает informburo.kz

Незначительное снижение спроса на автокредиты объясняется отсутствием на тот момент льготных программ кредитования, а дефицит автомобилей в салонах сократил возможность банков выдавать автозаймы. Условия автокредитования ужесточились в части повышения процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов, отметил глава департамента.

«Несмотря на ожидание получения транша в рамках льготной программы, запускаемой во II квартале, банки ожидают уменьшения спроса по автокредитованию», – говорится в комментарии.

Во II квартале 2022 года банки также ожидают снижения спроса по ипотечным и залоговым займам, а по беззалоговым – увеличения спроса. Банки планируют ужесточить условия по всем сегментам розничного кредитования.

По мнению банков, рост спроса на ипотечное кредитование в I квартале связан с повышением с 1 апреля 2022 года порога минимальной достаточности пенсионных накоплений для их изъятия на улучшение жилищных условий. Несмотря на приостановление банковской деятельности во время действия режима ЧП, а также влияние санкций на деятельность дочерних российских банков в Казахстане, количество обращений за ипотечными займами сохранилось на уровне предыдущего квартала, составив 135 тысяч заявок в совокупности. Банки ужесточили условия ипотечного кредитования, повысив требования к кредитоспособности клиентов и к залоговому имуществу.

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