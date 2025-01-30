ДП Костанайской области напоминает пешеходам: на красный сигнал светофора дорогу переходить нельзя. Всем известно, на «красный» сигнал светофора переходить дорогу нельзя. Однако на улице Дулатова – Тәуелсіздік в Костанае наблюдается опасная тенденция.

«Пешеходы, несмотря на сигнал светофора, продолжают переходить дорогу на красный свет, подвергая себя и других участников движения риску. В рамках проверки, проведенной полицейскими, был проведен эксперимент: несмотря на присутствие патрульной машины и пешего поста, 11 пешеходов нарушили правила и перешли дорогу на «красный». Все нарушители были привлечены к ответственности. Согласно пункту 3.4 Правил дорожного движения РК, в местах, где движение регулируется, пешеходы обязаны следовать сигналам пешеходного светофора или регулировщика. Если такие устройства отсутствуют, нужно ориентироваться на транспортный светофор», — отмечают в пресс-службе ДП Костанайской области.

Полицейские отмечают, что дисциплина пешеходов оставляет желать лучшего. Это особенно тревожно, учитывая статистику ДТП. В 2024 году в области было зафиксировано 280 случаев наезда на пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 295 получили травмы. Кроме того, статистика показывает, что в 2024 году поведение пешеходов значительно ухудшилось. Если в 2023 году было зафиксировано 6385 нарушений ПДД пешеходами, то в 2024 году эта цифра возросла до 10651.

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Полиция настоятельно призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и помнить о собственной безопасности.

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