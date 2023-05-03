Бензин нашли. Уроки для школьников села возвращаются в штатный режим в селе Костанайской области

Ситуацию с отсутствием подвоза детей в школу прокомментировали в пресс-службе управления образования Костанайской области.

Напомним, в редакцию alau.kz обратилась жительница ела Богородское Новоильиновского сельского округа, района им. Беимбета Майлина Нина Лапитски. Она сообщила, школьников и дошкольников для обучения из их села обычно доставляют в село Новоильиновка на специальном автобусе. Однако, на прошлой неделе родителям сообщили, что этого делать не будут. Школьников перевели на дистанционное обучение. Детсадовцы остались дома на неизвестный срок.

Проблемный вопрос мы опубликовали на нашем сайте alau.kz и запросили комментарий в пресс-службе управления образования Костанайской области.

«Отделом образования района Беимбета Майлина неоднократно размещалось объявление на портале государственных закупок запросом ценовых предложений на бензин, но поставщики не вышли на заявку. На сегодня объявление вновь размещено на портале государственных закупок. В связи с отсутствием топлива было организовано дистанционное обучение учащихся из с.Богородское. За это время была проведена работа по перераспределению бензина между организациями образования района», — сообщили в управлении образования.

В областном ведомстве отметили, что с 4 мая подвоз учащихся к Новоильиновской общеобразовательной школе будет осуществляться в штатном режиме.

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