Беременные и дети. Стремительное увеличение числа заболевших коронавирусом отмечают в Костанайской области

Эпидситуация в Костанайской области осложняется. Медики отмечают стремительное увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией.

В регионе циркулирует штамм «омикрон-стелс». Вызывает настороженность у специалистов и увеличение числа заболевших беременных женщин и детей. Часть из них уже госпитализированы.

Читайте также: Закроет ли Казахстан границу из-за распространения Covid-19

Эпидемиологическая ситуация на территории Костанайской области осложняется, но регион по-прежнему находится в «зеленой» зоне. Причем прирост больных идет в геометрической прогрессии. Как и в целом по стране, в области циркулирует штамм «омикрон-стелс».

«Если в мае-июне месяце этого года по области было зарегистрировано по 1 случаю, то в июле месяце уже было зарегистрировано 600 случаев коронавирусной инфекции и за 3 дня августа мы зарегистрировали 188 случаев коронавирусной инфекции», — говорит замруководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Загруженность инфекционных коек пока небольшая, зачастую заболевшие не нуждаются в госпитализации. На сегодня в стационаре находится 31 пациент. Однако медиков настораживает тенденция роста заболеваемости среди двух категорий населения — это дети и беременные женщины. Будущих мам сейчас болеет 28, 6 из них госпитализированы. Заболевших детей значительно больше.

«У нас на утро заболевших детей 52, 8 находится в стационаре. Раньше у нас было 5. То есть каждый день у меня идет поступление детей в стационар с коронавирусной инфекцией. Клиника у детей протекает более тяжело, то есть здесь присоединяется токсическое действие вируса на организм. Ребенок истощен, ребенок слаб, не хочет есть, длительная температура», — сказала замруководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова.

Поэтому медики рекомендуют не заниматься самолечением и при появлении симптомов обращаться за помощью к специалистам. Как отметили на брифинге, более пятидесяти процентов заболевших — это не привитые или те, кто не прошел ревакцинацию.

«Основные клинические признаки которые есть у больных с коронавирусной инфекцией — это высокая температура, клинически также протекает как боль в горле. Потом фактически уже если иммунитет снижен, то тут уже подключается бактериальная флора и это уже пневмония коронавирусная», — уточняет Анжела Бексултанова.

Продолжается в регионе вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Однако темпы ее значительно снизились. Если в начале кампании в день прививалось до пятисот человек, то сейчас это количество не превышает и сотни. В Костанайской области сейчас доступна лишь одна вакцина — «Verocell». В ноябре ожидают поставку «Пфайзера» для отдельных категорий населения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.