Без «Кунделика». Что думают о новой системе костанайские учителя?

По мнению специалистов, переход на новую платформу поможет не только сэкономить бюджетные средства, но и избавить пользователей от ненужной рекламы. Сейчас учителя уже приступили к изучению новой системы.

По словам учителя информатики Дарьи Ешкиной, предыдущая платформа была вполне удобной и все к ней уже привыкли, однако иногда там действительно возникали разного рода проблемы.

«Наблюдались сбои в конце четверти когда педагоги одновременно со всего Казахстана заходили — выставляли баллы, плюс родители, ученики, которые постоянно мониторили свои оценки-баллы, да, были такие проблемы. Плюс реклама, вокруг на сайте была реклама, которая отвлекала, она была немного навязчивой, можно так сказать», — говорит учитель информатики школы-лицея №2 Костаная Дарья Ешкина.

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Учителя рассказали, что по задумке, новая платформа должна выдерживать перегрузки системы, так как в период контрольных, разработчики планируют усиливать работу серверов.

«Данная платформа имеет удобный интуитивный интерфейс, то есть приятно воспринимать информацию, там нет никакой рекламы убрать. Плюсом идет то, что «BilimClass» предоставляет такие интерактивные ресурсы как «Онлайн мектеп», «BilimClass», «iTest». Что повлияет на повышение качества обучения и функциональную грамотность школьников», — говорит учитель.

В управлении образования также добавили, что все данные об учениках будут автоматически перенесены из «Кунделик» в «BilimClass». Таким образом, ребята, их родители и учителя должны быстро и без проблем освоить новую платформу.

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