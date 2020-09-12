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Без вести пропавшая 14-летняя девочка найдена в Костанайской области

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, 14-летняя Анна Карпенко найдена.

«Без вести пропавшая Анна Карпенко найдена на краю села Валерьяновка в одном из пустых домов. С ней все в порядке. Будет передана родителям»,-сообщили в ведомстве.

Напомним, Анна Карпенко 9 сентября ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее было неизвестно.

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