Без вести пропавший 15-летний мальчик найден в Костанае

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос», 15-летний Ержан Хамзаев найден.

«Без вести пропавший Ержан Хамзаев найден, жив и здоров. Пропал в Рудном, а нашли в Костанае»,- сообщили волонтеры.

Напомним, Ержан Хамзаев 21 сентября ушёл из дома и до настоящего времени местонахождение его было неизвестно.

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