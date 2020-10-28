Без вести пропавший Олег Ганя найден в Костанае

Сотрудниками полиции УП города Костанай установлено местонахождение без вести пропавшего Ганя Олега Викторовича.

Мужчина находился у знакомых в областном центре. С ним всё в порядке.

Сотрудниками полиции УП города Костанай старшим лейтенантом полиции Виталием Ворониным и капитаном полиции Анатолием Шпикиным с помощью имеющейся у сотрудников полиции ориентировки Олег Ганя был замечен на остановке в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время доставлен в УП города Костанай для выяснения всех обстоятельств, после чего будет передан родителям. Полицейские уже сообщили маме парня.

Напомним, 22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына. Который 15 октября ушел из дома до настоящего времени местонахождение его неизвестно. Ранее неоднократно уходил.

Сотрудниками отдела полиции района заведено розыскное дело. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав Департамента полиции области, в поисках также задействованы волонтеры. По указанию руководства Департамента создана оперативно-поисковая группа.

В результате проведения розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с 16 по 18 октября разыскиваемый находился в селе Борис-Романовка Костанайского района у своих знакомых. После этого он на попутном транспорте направился в Костанай.

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