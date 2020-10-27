Поиски Олега Ганя прокомментировали в полиции Костанайской области

22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница поселка Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына. Который 15 октября ушел из дома до настоящего времени местонахождение его неизвестно. При себе имел сотовый телефон.

Сотрудниками отдела полиции района заведено розыскное дело. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав Департамента полиции области, в поисках также задействованы волонтеры. По указанию руководства Департамента создана оперативно-поисковая группа.

В результате проведения розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с 16 по 18 октября разыскиваемый находился в селе Борис-Романовка Костанайского района у своих знакомых. После этого он на попутном транспорте направился в город Костанай.

В настоящее время поиски без вести пропавшего продолжаются. Обращаемся к жителям области, всем, кому что-либо известно о местонахождении Ганя Олега Викторовича 23 июля 2000 года рождения просим сообщить в полицию на телефон «102».

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