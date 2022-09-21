Билеты в Астану и Алматы стремительно выкупают после обращения Путина

За несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Ближе к полудню по московскому времени из продажи пропали прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану. Варианты с пересадками ещё есть, сообщает телеграм-канал «Вёрстка».

После объявления частичной мобилизации в России авиабилеты из городов РФ по направлению в Казахстан резко возросли в спросе и цене, сообщает Экспресс К.

Читайте также: О частичной мобилизации в России объявил Путин В первые часы после обращения на платформах по поиску и продаже авиабилетов наблюдается перегруз — данные загружаются медленнее, чем обычно.

Билеты из аэропорта Москвы Внуково на ближайшие даты в Алматы, даже самые дорогие, исчезают на глазах. Например, на завтра, 22 сентября, билеты раскупили буквально за полчаса.

Такая же ситуация с билетами в столицу Казахстана — Астану. На ближайшую неделю на каждый рейс остались считаные места. К слову, платформы об этом предупреждают при выкупе.

Также билеты активно покупают из Санкт-Петербурга.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.