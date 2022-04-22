Бизнесмены опасаются скопления фур на границе из-за сезонности и предстоящего ремонта пункта «Кайрак»

Возможную проблему скоплений грузового автотранспорта на пунктах пропуска российско-казахстанской границы можно решить только совместными действиями. Об этом говорили на совещании, которое состоялось в департаменте госдоходов по Костанайской области.

Его участники пытались выработать совместные действенные меры и продумать организацию взаимодействия так, чтобы не допустить очередей на границе. Тем более сейчас, когда все ограничения на передвижения сняты.

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«В настоящее время наблюдается уже сезонное увеличение потока, особенно через АПП «Кайрак», открылся пассажирский коридор для физлиц, это влияет на загруженность поста. Хотел бы отметить что экспортный контроль осуществляется в отношении грузовых, физлиц без груза, экспортный контроль не проходят», — говорит замруководителя департамента госдоходов Костанайской области Сатжан Узакбаев.

Сейчас за сутки через «Кайрак» проезжает в среднем порядка 1 тыс. транспортных средств с грузом, это в 3 раза больше пропускной способности пункта, который рассчитан на 300 грузовых автомашин в сутки. Департамент госдоходов уже провел передислокацию своих работников и увеличил количество работающих окон с 2 до 5. Для экспортного контроля также предусмотрели режим «сканирования» в часы пик. То же самое сделала и погранслужба.

«В преддверии каникулярного времени и отпусков у нас увеличены силы и средства, подготовлены резервы для реагирования и взаимодействия с погранслужбой РФ. Мы подготовили пункты пропуска отдельным положением», — говорит начальник управления погранконтроля департамента погранслужбы по Костанайской области Айдын Баймухамбетов.

Однако в палате предпринимателей Костанайской области все равно высказывают беспокойство. В этом году должна начаться реконструкция пограничного пункта «Кайрак», и это может отрицательно отразиться на пропускной способности не только физических лиц, но и грузов. Решать возможную проблему будут по ситуации. В большинстве своем с помощью увеличения числа сотрудников разных ведомств на пунктах попуска.

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