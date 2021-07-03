Бизнесмены попросили отодвинуть сроки обязательной вакцинации

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Полтора миллиона тенге штрафа грозит работодателю за допуск невакцинированного работника с середины июля. Самому специалисту придется заплатить как минимум 15 тысяч тенге. Однако бизнесмены уверены, что вакцинировать всех за такой короткий срок нереально, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал Astana.
«Для руководителей, которые, не подчиняясь постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, подпустили невакцинированных либо не прошедших ПЦР-тестирование каждые семь дней сотрудников, предусмотрено наказание по статье 462 либо 425 КоАП», — пояснил официальный представитель Комитета санэпидемконтроля Ержан Байтанаев.
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«Мы за вакцинацию, но не в такие кратчайшие сроки. Физически невозможно. Сейчас предприниматели за свой счет производят скрининг. Потому что из-за того, что не производили скрининг, очень много серьезных случаев: температура, люди даже в больницы попадали. Хотя бы до 1-15 сентября надо продлить срок», — сказала советник председателя Ассоциации общественного питания Казахстана Вероника Нурпеисова.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области