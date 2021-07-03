Когда начнутся проверки по вакцинации, сообщили в минздраве

interfax.ru
Главный санврач Казахстана 1 июля подписал новое постановление, согласно которому ввел обязательную вакцинацию некоторых лиц. В частности, работники сферы услуг, а также сотрудники крупных коллективов численностью более 20 человек обязаны до 15 июля привиться от COVID-19 первым компонентом, до 15 августа — вторым. Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал, что будет, если люди не привьются до этого времени, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Читайте также: Кого не пустят на работу без вакцинации в Казахстане
Самих непривитых работников штрафовать не будут. Что касается предпринимателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, то им будут выписывать штрафы по статье 462 (пункт 3) Административного кодекса РК.
- на физлица — в размере пяти,
- на должностных лиц — в размере пятнадцати,
- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере ста,
- на субъектов среднего предпринимательства — в размере двухсот,
- на субъектов крупного предпринимательства — в размере пятисот месячных расчетных показателей с приостановлением действия разрешения или без такового, либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.
Как будут наказывать ИП, если в нем состоит только один человек
Например, если парикмахер-частник открыл ИП и работает сам на себя, а больше сотрудников у него нет. В итоге в Минздраве пришли к решению, что такого индивидуального предпринимателя как микро-ИП будут штрафовать как физическое лицо — на 5 МРП.
Когда начнутся проверки по вакцинации
После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины, а после 15 августа начнутся массовые проверки на предмет полной вакцинации двумя компонентами, — сообщил Ержан Байтанаев.
Будут задействованы мониторинговые группы от акиматов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области