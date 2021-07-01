Кто должен получить прививку, чтобы ходить на работу

Ряд объектов в Казахстане обязали вакцинировать своих сотрудников от коронавируса. Разъясняем новые нормы постановления главного санитарного врача страны, передает Tengrinews.kz.

Со 2 июля вступает в силу список объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться.

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Теперь это касается объектов по оказанию услуг населению. В список вошли центры обслуживания населения, отделения «Казпочты», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства.

Новые требования коснутся также сотрудников:

обменных пунктов, ломбардов;

салонов красоты, парикмахерских, объектов по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметологических услуг;

фитнес-центров, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров;

спа- и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, пляжей;

химчисток, прачечных, швейных ателье, фотосалонов;

обувных мастерских, цветочных магазинов, сервисов по ремонту обуви и одежды, ремонту оргтехники;

объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, типографий.

Вакцинироваться должны и сотрудники объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов.

То же самое касается и работников объектов общественного питания. Под норму попали не только сотрудники кафе и ресторанов, но также и столовых, размещенных в организованных коллективах, а еще доставщики еды и работники стрит-фудов.

Также в список на обязательную вакцинацию попали сотрудники:

объектов культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;

объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

организаций здравоохранения, в том числе лабораторий и аптек;

объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие;

организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

объектов досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты по реализации лотерейных билетов

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