Бизнесмены, работающие в Сити-центре, не согласны с требованиями акимата о сносе их объектов

Владельцы торговых киосков, точек проката велосипедов и машин, мороженого и еды на вынос просят акимат Костаная не лишать их источника заработка. Тем более, что все они вкладывались, по их словам, в развитие своего дела в течение нескольких лет. И о том, что делают это незаконно, узнали лишь недавно.

В мае акимат Костаная провел ревизию бизнеса в Сити-центре, которая и показала множество нарушений на землях общего пользования и в правилах благоустройства.

«Все торговые павильоны находятся на земельных участках, которые принадлежат территории города. Многие не имеют правоустанавливающих документов и разрешений на размещение нестационарных торговых павильонов, имеет место несоблюдение архитектурных градостроительных регламентов, земельного законодательства. + чтобы разрешить этот вопрос предусмотрено проведение открытых аукционов на 6 земельных участков», — говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Касыбаева.

Теперь акимат намерен предоставлять эти земельные участки на условиях аукциона. Другого законного способа работать здесь нет, подчёркивают чиновники. Однако бизнесмены не понимают, как они стали нарушителями? Жанара Назарбекова и другие предприниматели беспокоятся, что, вложив в бизнес немало денег, они могут не победить в аукционах.

«Мы закупились, купили франшизу, одобрено, на тот момент нам сказали, чтобы был вид, мы вложили огромные деньги. Сейчас это нужно будет убирать, хотя на тот момент мы все согласовали с местными исполнительными органами. В 2016 году делали», — объясняет предприниматель Жанара Назарбекова.

В палате предпринимателей Костанайской области ни чиновники, ни бизнесмены к общему решению вопроса так и не пришли. Бизнесменам предложили предоставить в акимат первичные документы на размещение своих точек, где их обещали изучить и понять, есть ли в них законное право или привилегии при распределении прав аренды, а затем встретиться вновь, ближе к середине июня.

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