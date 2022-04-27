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Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности — Кошанов о новом законопроекте

k1news.ru

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Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность для вайнеров и артистов, рекламирующих мошеннические схемы, передает Tengrinews.kz.

«Мы знаем недавний трагический случай (самоподжог. — Прим). Финансовые пирамиды на сегодня большая проблема, особенно в регионах. Потому что люди верят, рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Поэтому мы разработали на сегодня законопроект под руководством депутата Юрия Ли. На сегодня работает группа. Я думаю, в ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют финансовые пирамиды, зная, что это мошенническая схема», — сказал Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

10 февраля 2022 года суд Алматы признал подозреваемыми вайнеров Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова в создании и руководстве финансовой пирамидой. Тогда же Туребаев заявил, что непричастен к созданию и руководству пирамидой.

20 апреля стало известно, что вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу.

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