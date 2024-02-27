Более 20 обращений. На какие просьбы костанайцев нужно реагировать в первую очередь, сказал аким

24 обращения по поводу открытых люков поступило в ситуационный центр Айкомек за минувшую неделю. Аким города дал поручение эти жалобы от костанайцев реагировать в первую очередь.

Глава города напомнил о несчастном случае, который произошел 21-го февраля в микрораойне «Аэропорт», где 6-летняя девочка упала в открытый люк. Выяснялось, что этот люк бесхозный, на балансе ни одного коммунального предприятия он не стоит. Таких в городе, по словам акима, не мало. Марат Жундубаев обратился к руководству Айкомека разбираться с заявками по открытым люкам в первую очередь.

«По люкам в городе будет «горящий вопрос», то есть вы должны решить по люкам с коммунальщиками. Если вопрос поступил сегодня, то сегодня до конца дня должно решиться. Поступил вечером, понятно, ночью выехали и так далее, отгородили его сначала, наследующий день закрыли. На все про все сутки», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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