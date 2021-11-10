Более 23 тысяч нарушений ПДД совершено водителями на иностранных авто в Костанайской области

На территории Костанайской области за 10 месяцев 2021 года в информационной системе ЕРАП процессингового центра в отношении транспортных средств иностранных государств автоматическими средствами фиксации зафиксировано 23 тысячи 181 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Из них оформлено свыше 11 тысяч предписаний на общую сумму 225 млн. 726 тыс. тенге. На сегодняшний день взыскано только 7 тыс.651 предписание на сумму более 83 млн. тенге.

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При этом, из зафиксированных правонарушении 22 тыс. 472 факта по транспортным средствам с государственными номерными знаками Российской Федерации, Республики Армения- 477, Республики Кыргызстан- 218 и Грузии -14.

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