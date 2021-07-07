Более 30 пожаров произошло в Казахстане в праздничные дни — их продолжают тушить

В выходные и праздничные дни в стране произошел 31 природный пожар, сообщает zakon.kz.

В период с 3 по 6 июля произошел 31 природный пожар (лесных — 18, степных — 13), из которых 25 пожаров ликвидированы силами и средствами МЧС, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов и добровольных противопожарных формирований, крестьянских хозяйств. Площадь пожаров составляет 5642 га. Пожары зарегистрированы в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях.

пресс-служба МЧС РК

Также произошло 56 загораний степных массивов на площади 18 446 га, сообщает пресс-служба МЧС РК

Костанайская область — пять случаев — один в Жангельдинском районе (на территории природного резервата «Алтын дала», локализован в 15:20 5 июля, площадь 190 га), один в Амангельдинском районе (локализован в 01:45 6 июля, площадь 430 га), два в Наурзумском районе (на территории государственного природного заповедника — предварительная площадь 600 га, в 6 км от с. Шолаксай — локализован в 08:30 7 июля, площадь 500 га), один в Карабалыкском районе (на территории Михайловского УЛХ — локализован в 20:55 6 июля, площадь 150 га), тушение продолжается. В ликвидации всего задействованы 176 человек и 39 единиц техники ДЧС (26 сотрудников и шесть единиц техники), Лесхоз (49 работников и 21 единица техники), МИО, ДПФ, крестьянские хозяйства (101 работник и 12 единиц техники).

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В целях снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности:

не бросать горящие спички и окурки;

не разводить костры в лесных и степных массивах;

стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос;

в случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101, 112.

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