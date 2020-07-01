32 случая заражения КВИ выявлено в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами и 18 бессимптомных случаев. Об этом сообщает оперативный штаб.

За медицинской помощью с симптомами обратились жители областного центра -8 человек, в городе Лисаковск, Житикара, Тобыл и Камыстинском районе по 1 человеку. В Аулиекольском районе заболели 2 человека. В

Возраст пациентов от 27 до 75 лет. У всех наблюдалась повышенная температура, сухой кашель, потеря обоняния, слабость.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционные стационары.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 30.06.2020 года в области выявлено 512 человек с инфекцией COVID-19.

Напомним, в Казахстане могут вернуть жесткий карантин.

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