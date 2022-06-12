Более 50 предприятий по производству полиэтилена в Казахстане находятся на грани закрытия

Производители полиэтиленовых материалов в Казахстане заявляют о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС в этой сфере, передает informburo.kz

Об этом они говорили на заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен».

В разговоре участвовали член коллегии ЕЭК Арман Шаккалиев и бизнес-сообщество Казахстана. Представитель ТОО MGM Construction поднял проблему производства полиэтиленовых материалов в Республике Казахстан.

«Сегодня у предприятий по производству полиэтиленовых материалов есть несколько проблем, а также возможных угроз потери нескольких крупных отраслей производства в РК. Имеются сведения, что ввиду отсутствия сырьевой базы в Казахстане первичное сырьё, применяемое при производстве полиэтиленовых изделий, импортируемое в Казахстан из России, подорожало более чем на 25%. При этом цена конечного изделия импортного производства осталась на прежнем уровне и поступает в Казахстан дешевле продукта местного производства более чем на 20%. Этот факт подтверждается не только документами, но и официальными заявлениями иностранных представителей», – отметил представитель компании.

По его словам, казахстанские производители полиэтиленовых материалов полностью потеряли конкурентоспособность на местном рынке сбыта первичного производства, и сегодня более 50 предприятий находятся на грани закрытия по причине отсутствия объёмов производства. Это угрожает потерей более чем 1000 рабочих мест.

Президент ОЮЛ «Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» Марина Дурманова подняла вопрос о возможности упрощения оформления необходимых документов на производимую продукцию, которая реализуется исключительно на территории Казахстана.

«Очень маленький рынок в РК получает бессрочную регистрацию, соответственно мы можем остаться без лекарственных препаратов и медицинских изделий. А это практически угроза биологической безопасности страны. Мы просим увеличить переходный период и оставить национальную регистрацию. Ведь в рамках ЕАЭС существует такая норма: если производитель остаётся внутри страны и не собирается выходить на экспорт, он регистрирует по национальному законодательству и не выходит на ЕАЭС», – отметила Марина Дурманова.

«Мы услышали все ваши вопросы, в рабочем порядке будем отрабатывать все предложения. По вопросу полиэтиленовых материалов дайте нам полностью информацию, мы примем оперативное решение», – сказал член коллегии ЕЭК Арман Шаккалиев.

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