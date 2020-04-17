Более 51 млн тенге получили костанайские медики за борьбу с коронавирусом

В Костанайской области более 51 млн тенге начислили поощрение медикам, задействованным в борьбе с COVID-19.Медицинские работники, задействованные в борьбе с COVID-19, уже начали получать надбавки к заработной плате. Об этом сообщили в филиале по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования»

«Из государственного бюджета выделены средства для оказания материальной поддержки в размере фиксированной надбавки от 212 тысяч до 850 тысяч тенге. Фонд, в свою очередь, будет выполнять роль финансового оператора и направлять эти деньги медорганизациям», — сказала директор филиала Сауле Аймухамбетова.

В борьбе с коронавирусной инфекцией в Костанайской области задействованы медицинские организации в соответствии с приказом Управления здравоохранения. Доплату за март получат 366 человек, пропорционально отработанному периоду.

Как сообщалось ранее, размер доплаты для каждой категории работников определяется в зависимости от группы риска заражения коронавирусом COVID-19.

• Первая группа риска – врачи и медицинские работники инфекционных стационаров, оказывающие медицинскую помощь пациентам с коронавирусом COVID-19. Размер надбавки на одного работника в данной группе риска до 850 тыс. тенге. Но, так как в марте т.г. выявленных случаев в нашей области еще не было, то и доплат по этой категории не будет.

• Во вторую группу (высокого риска) вошли врачи, и медицинские работники провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой медицинской помощи. Размер надбавки в данной группе риска не превышает 10 МЗП и составляет 425 тысяч тенге.

• К третьей группе (среднего уровня риска) отнесены врачи, медицинские работники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, непосредственно участвующие в проведении противоэпидемических мероприятий, а также работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блок-постах. Размер надбавки 212 тыс. тенге, или 5 МЗП.

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