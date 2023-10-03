Более 60 тысяч человек в Костанайской области хотят получить участок под строительство дома

В этом году в Костанайской области за счет всех источников финансирования будет построено 500 тысяч квадратных метров жилья, это 4300 квартир, и по расчётам 15 тысяч человек смогут отметить новоселье.

Больше всего многоэтажек построят в Костанае, Рудном и Костанайском районе.

«Вместе с тем, в очереди на выделение земельного участка под ИЖС по области состоят 60 209 человек. Наибольшее количество наблюдается в Костанае 34 741, Костанайском районе 19 194, в Рудный 2 994 и Аркалык 1 070. В 7 регионах очередь составляет от 100 до 450 человек в 9 регионах от 24 до 91 жителя», — говорит руководитель управления строительства Динара Ихласова.

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В городе Аркалык сейчас уже начали строить коммуникации к 172-ум участкам. В Житикаре к 27 участкам, в Лисаковске к 80. Эти цифры, по мнению главы области, очень низкие, и в этом направлении необходимо провести работу.

«В Лисаковске в очереди у нас стоят 443 человека. Изъявили желание, а мы подводим только к 80 участкам. Наверняка, там тоже надо увеличивать финансирование и работать. Что сдерживает? Акимы городов и районов должны провести работу и определить участки», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Говорили на совещании и о том, что в селах области планируют начать строительство кредитного жилья. Первый возводят сегодня в Федоровском районе. Как отмечают в областном акимате, если спрос на жилье там будет высоким, то строительство кредитного жилья в сельской местности продолжат. Успешно реализуется в регионе и жилищная программа для молодежи «Костанай жастары».

«В этом году по программе «Костанай жастары» поступила уже сумма 1,5 млрд тенге от акимата области, мы софинансируем, соответственно заявки уже получили. На сегодняшний день, в ближайшие дни уже начнем проверять платежеспособность молодежи «Костанай жастары», — говорит директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Асель Аскарова.

Напомним, что программа с выгодными условиями кредитования: 5% годовых, первоначальный взнос -10%, максимальный срок кредитования — 19лет. В этом году на программу «Костанай жастары» по всей области заявки подали 1379 человек, в результате отбора к следующей процедуре — платежеспособность прошли только 140 человек. Как отметил глава области, в следующем году акимат готов увеличить финансирование на эту программу, если согласится Отбасы-банк.

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