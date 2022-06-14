Более 9 миллионов тенге перевел рудничанин на счет злоумышленников

37-летний мужчина по всплывающей рекламе сайта нашел объявление о заработках на торговой бирже.

Он оставил заявку об участии, после чего с ним связался представитель компании и стал инструктировать его по направлению деятельности. Они осуществляли связь через мобильное приложение «Скайп» и «Ватсап». В ходе разговора сообщили, что деятельность заключается в торговле на криптовалютной бирже.

Для работы ему необходимо было приобрести валюту и произвести перечисление денежных средств на сайт в размере более 70 тысяч тенге. Так как все дальнейшие переводы отображались на платформе сайта, он и подумать не мог, что это мошенники. Для снятия заработанных в результате торговли 15 тысяч долларов США рудничанину нужно было оплатить страхование счета на сумму 1 миллион 700 тысяч тенге. Однако, по неизвестной причине страхование не прошло. И он снова осуществил перевод денег, причем дважды. Но деньги свой счет так и не получил.

Со слов пострадавшего, когда он понял, что его обманули, стал искать способы возврата денежных средств, опять же в интернете. Он нашел юридическую компанию, которая согласно описанию сайта занимается возвратом денег от брокерских мошенников и обратился за помощью на их сайт. С ним связался представитель, который представился Эльджаном и вел переговоры через мобильное приложение «Ватсап». Он сказал, что якобы провел расследование и вышел на компанию, где находились деньги.

«Для вывода денежных средств пострадавшему предложили внести 10 процентов от суммы накопленной при торговле на бирже. После ему сообщили, что необходимо произвести конвертацию криптовалюты на доллары. Для этого он оплатил свыше 1 миллиона тенге. Рудничанин снова не смог вернуть свои деньги и обратился в полицию», — поясняет оперуполномоченный ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.

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