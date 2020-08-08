Более сотни человек были брошены на борьбу с пожаром вблизи поселка Дружба — ДЧС

По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области,в 1,5 км от села Дружба на территории пригородного учреждения лесного хозяйства произошло загорание травы и лесонасаждений. Предварительная площадь пожара около 40 га.
Из-за аномально жаркой и сухой погоды на землях областного лесного фонда установлен 5 высокий класс пожарной опасности.
«Угрозы распространения огня на с. Дружба и посевным полям нет. Скорость ветра, изменившего направление в восточную сторону от населенного пункта, составляла 11 м/с. Вместе с тем, сильный ветер и жара создают условия, способствующие распространению огня», — сообщили в ДЧС.
На борьбу со стихией выехали 30 работников и техника КГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства».
К тушению природного пожара также подключились подразделения ДЧС Костанайской области
в составе 91 человека и 9 ед. техники, 18 сотрудников МИО, КТЖ, ДП и пожарный поезд.
Причина пожара — устанавливается.
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