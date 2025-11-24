USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

Больничные, дистанционка. Как учатся в колледжах Костанайской области

— Сегодня, 18:12
Изображение для новости: Больничные, дистанционка. Как учатся в колледжах Костанайской области

pixabay.com

По данным управления образования, в регионе функционируют 33 организации ТиПО: 26 государственных (из них 24 — в ведомстве управления образования и 2 — управления здравоохранения) и 7 частных.

Согласно оперативной сводке на 24 ноября 2025 года, из 20 984 студентов на больничном находятся 3 578 человек17% контингента.

Полный переход на дистанционное обучение

  • Костанайский колледж сферы обслуживания — доля отсутствующих 30,15%.
  • Костанайский политехнический высший колледж — доля отсутствующих 30,85%.

Читайте также: На дистанционное обучение перевели школы в Костанае

Точечный перевод групп на «дистанционку»

В четырех колледжах 17 учебных групп временно обучаются онлайн:

  • Костанайский индустриально-педагогический колледж4 группы;
  • Костанайский строительный колледж1 группа;
  • Костанайский высший педагогический колледж2 группы;
  • Костанайский высший колледж Казпотребсоюза10 групп.

Ведомство отмечает, что формат обучения будет оперативно корректироваться по итогам ежедневного мониторинга заболеваемости в организациях ТиПО. Колледжам рекомендовано обеспечить непрерывность учебного процесса через электронные платформы и своевременно информировать студентов и родителей о расписании и организационных изменениях.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.