По данным управления образования, в регионе функционируют 33 организации ТиПО: 26 государственных (из них 24 — в ведомстве управления образования и 2 — управления здравоохранения) и 7 частных.

Согласно оперативной сводке на 24 ноября 2025 года, из 20 984 студентов на больничном находятся 3 578 человек — 17% контингента.

Полный переход на дистанционное обучение

Костанайский колледж сферы обслуживания — доля отсутствующих 30,15% .

— доля отсутствующих . Костанайский политехнический высший колледж — доля отсутствующих 30,85%.

Читайте также: На дистанционное обучение перевели школы в Костанае

Точечный перевод групп на «дистанционку»

В четырех колледжах 17 учебных групп временно обучаются онлайн:

Костанайский индустриально-педагогический колледж — 4 группы ;

— ; Костанайский строительный колледж — 1 группа ;

— ; Костанайский высший педагогический колледж — 2 группы ;

— ; Костанайский высший колледж Казпотребсоюза — 10 групп.

Ведомство отмечает, что формат обучения будет оперативно корректироваться по итогам ежедневного мониторинга заболеваемости в организациях ТиПО. Колледжам рекомендовано обеспечить непрерывность учебного процесса через электронные платформы и своевременно информировать студентов и родителей о расписании и организационных изменениях.