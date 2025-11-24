По данным управления образования, в регионе функционируют 33 организации ТиПО: 26 государственных (из них 24 — в ведомстве управления образования и 2 — управления здравоохранения) и 7 частных.
Согласно оперативной сводке на 24 ноября 2025 года, из 20 984 студентов на больничном находятся 3 578 человек — 17% контингента.
Полный переход на дистанционное обучение
- Костанайский колледж сферы обслуживания — доля отсутствующих 30,15%.
- Костанайский политехнический высший колледж — доля отсутствующих 30,85%.
Точечный перевод групп на «дистанционку»
В четырех колледжах 17 учебных групп временно обучаются онлайн:
- Костанайский индустриально-педагогический колледж — 4 группы;
- Костанайский строительный колледж — 1 группа;
- Костанайский высший педагогический колледж — 2 группы;
- Костанайский высший колледж Казпотребсоюза — 10 групп.
Ведомство отмечает, что формат обучения будет оперативно корректироваться по итогам ежедневного мониторинга заболеваемости в организациях ТиПО. Колледжам рекомендовано обеспечить непрерывность учебного процесса через электронные платформы и своевременно информировать студентов и родителей о расписании и организационных изменениях.
