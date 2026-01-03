USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

Больше денег с января: какие выплаты выросли в Казахстане

Фото Н.Луговской/alau.kz

С начала 2026 года в Казахстане увеличились размеры пенсий и государственных пособий. Об этом сообщает Zakon.kz.

Повышение связано с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», который 8 декабря 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Основные расчётные показатели

С 1 января 2026 года в стране установлены следующие размеры ключевых показателей:

  • месячный расчётный показатель (МРП) — 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге);
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (32 360 тенге);
  • минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (62 771 тенге);
  • прожиточный минимум — 50 851 тенге (46 228 тенге).

При этом минимальный размер заработной платы остался без изменений и составляет 85 000 тенге.

Рост пособий с начала года

Также с 1 января увеличены размеры государственных пособий. В частности:

  • пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка выросло со 149 416 до 164 350 тенге,
    на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге;
  • пособие многодетным семьям увеличено:
    для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге,
    с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью:
    I группы — со 101 702 до 111 872 тенге,
    II группы — с 81 362 до 89 498 тенге,
    III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Дополнительные изменения

Вместе с ростом МРП в Казахстане на 10% увеличились штрафы и стоимость отдельных услуг, в том числе плата за приобретение VIP-госномеров на автомобили.

Законом также предусмотрено повышение на 10% средств, направляемых на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет. Кроме того, установлен размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование — 2% от объекта исчисления.

Закон введён в действие с 1 января 2026 года.



