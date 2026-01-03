С начала 2026 года в Казахстане увеличились размеры пенсий и государственных пособий. Об этом сообщает Zakon.kz.
Повышение связано с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», который 8 декабря 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Основные расчётные показатели
С 1 января 2026 года в стране установлены следующие размеры ключевых показателей:
- месячный расчётный показатель (МРП) — 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге);
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (32 360 тенге);
- минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (62 771 тенге);
- прожиточный минимум — 50 851 тенге (46 228 тенге).
При этом минимальный размер заработной платы остался без изменений и составляет 85 000 тенге.
Читайте также: Почему пенсии выросли лишь на 10%: объяснение Минфина
Рост пособий с начала года
Также с 1 января увеличены размеры государственных пособий. В частности:
- пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка выросло со 149 416 до 164 350 тенге,
на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге;
- пособие многодетным семьям увеличено:
для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге,
с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью:
I группы — со 101 702 до 111 872 тенге,
II группы — с 81 362 до 89 498 тенге,
III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.
Дополнительные изменения
Вместе с ростом МРП в Казахстане на 10% увеличились штрафы и стоимость отдельных услуг, в том числе плата за приобретение VIP-госномеров на автомобили.
Законом также предусмотрено повышение на 10% средств, направляемых на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет. Кроме того, установлен размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование — 2% от объекта исчисления.
Закон введён в действие с 1 января 2026 года.
Меньше свалок — больше порядка: как Костанай меняет систему ТБО
С 1 января вступили в силу нормы ОСМС
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.