С начала 2026 года в Казахстане увеличились размеры пенсий и государственных пособий. Об этом сообщает Zakon.kz.

Повышение связано с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», который 8 декабря 2025 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Основные расчётные показатели

С 1 января 2026 года в стране установлены следующие размеры ключевых показателей:

месячный расчётный показатель (МРП) — 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге);

— 4 325 тенге (в 2025 году — 3 932 тенге); минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге (32 360 тенге);

— 35 596 тенге (32 360 тенге); минимальный размер пенсии — 69 049 тенге (62 771 тенге);

— 69 049 тенге (62 771 тенге); прожиточный минимум — 50 851 тенге (46 228 тенге).

При этом минимальный размер заработной платы остался без изменений и составляет 85 000 тенге.

Читайте также: Почему пенсии выросли лишь на 10%: объяснение Минфина

Рост пособий с начала года

Также с 1 января увеличены размеры государственных пособий. В частности:

пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка выросло со 149 416 до 164 350 тенге ,

на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге ;

выросло со 149 416 до , на рождение — с 247 716 до ; пособие многодетным семьям увеличено:

для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге ,

с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге ;

для семей с — с 63 030 до , с — со 157 280 до ; пособие для лиц с инвалидностью:

I группы — со 101 702 до 111 872 тенге,

II группы — с 81 362 до 89 498 тенге,

III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Дополнительные изменения

Вместе с ростом МРП в Казахстане на 10% увеличились штрафы и стоимость отдельных услуг, в том числе плата за приобретение VIP-госномеров на автомобили.

Законом также предусмотрено повышение на 10% средств, направляемых на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет. Кроме того, установлен размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование — 2% от объекта исчисления.

Закон введён в действие с 1 января 2026 года.

