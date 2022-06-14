Больше месяца разыскивают пенсионерку в Костанайской области

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Полиция ведет розыск пенсионерки, ушедшей из дома 10 мая.
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ДП Костанайской области проводит комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей Сульза Лилии Александровной 1956 г.р.
Пенсионерка пропала 10 мая — вышла из дома поселке Суриковка, Костанайского района и до настоящего времени не вернулась.
По данному факту заведено розыскное дело.
Приметы: рост 160-165 см., плотного телосложения, волосы белые.
Полиция обращается ко всем: в случае установления местонахождения Сульза Лилии Александровной просим незамедлительно сообщить в управление криминальной полиции ДП
Костанайской области по контактным телефонам (8-7142) 52-62-18, 52-61-12, сот. 8-747-655-21-63.
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