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Больше месяца разыскивают пенсионерку в Костанайской области

azh.kz

Полиция ведет розыск пенсионерки, ушедшей из дома 10 мая.

ДП Костанайской области проводит комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей Сульза Лилии Александровной 1956 г.р.

Пенсионерка пропала 10 мая — вышла из дома поселке Суриковка, Костанайского района и до настоящего времени не вернулась.

По данному факту заведено розыскное дело.

Приметы: рост 160-165 см., плотного телосложения, волосы белые.

Полиция обращается ко всем: в случае установления местонахождения Сульза Лилии Александровной просим незамедлительно сообщить в управление криминальной полиции ДП

Костанайской области по контактным телефонам (8-7142) 52-62-18, 52-61-12, сот. 8-747-655-21-63.

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