Больше на 1,5 тысячи: Минздрав обновил данные по смертности от COVID-19

В Министерстве здравоохранения перестали занижать статистику по погибшим от коронавируса в Казахстане и представили обновленные данные, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в 2020 году скончались 1783 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 2946 человек с коронавирусной пневмонией. Всего 4729 человек.

За четыре месяца 2021 года было зарегистрировано 1480 летальных случаев среди пациентов с COVID-19 и 314 — с коронавирусной пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 6523 человека. Общая цифра почти на 1,5 тысячи больше, чем озвученные ранее сведения.

При этом ранее, выступая на заседании правительства с презентацией об эпидситуации в стране, министр здравоохранения Алексей Цой представил заниженные цифры по смертности от COVID-19. На слайде со статистикой по коронавирусу были отображены данные, согласно которым в стране умерли 4095 человек с подтвержденным диагнозом КВИ и 863 пациента с коронавирусной пневмонией.

В ведомстве пояснили, что ведутся работы по обновлению статистических данных на официальном ресурсе Минздрава.

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