Больше недели ищут в Костанае 17-летнюю девушку

Заявление о пропаже несовершеннолетней Анастасии Коробовой поступило в полицию Костаная 20 января. Её мать сообщила, что дочь покинула дом за три дня до этого, после их ссоры из-за молодого человека девочки.

На поиски ориентирован весь личный состав полиции региона.

«Отрабатываются места массового скопления молодёжи. Опрошены соседи, а так же отрабатывается круг близких несовершеннолетней Анастасии. Несовершеннолетняя Анастасия состоит на учете в группе ювенальной полиции Южного отдела управления полиции Костаная, как выпускница специальной организации образования, для детей с дивиантным поведением», — отметила Бахыткуль Жунусова, начальник отделения ювенальной полиции УП Костаная.

К поискам сразу подключились волонтеры. По словам руководителей поискового отряда «Дос», им поступили сведения о том, что молодая пара хотела сбежать в Россию. Но, в связи с карантином границы закрыты, к тому же, напомним, девушка ещё несовершеннолетняя. Поиски ведутся в основном в областном центре.

«Мы смотрели район КСК, потом район «Армана». В Затоболовке видели. Потому, что звонки поступают, ориентировку выставили, и информационно хорошо работают у нас люди. Поступают по ней звонки, и говорят, что там, там, и там её видели. В центре здесь, в Сити-центре видели, в Затоболовке, на Жаныру-парк, также там она с подружкой была. Но, в основном видят её, и молодого человека, — сообщила координатор поисково-спасательного отряда «Дос» Олеся Логошиновачевская.

Друг девушки родом из Садчиковки. Туда полиция и волонтеры тоже уже съездили, но беглецов не обнаружили. Теперь волонтеры обходят и дома, чтобы найти парочку, которой и ночевать-то негде.

«На Текстильщиков 10А поступил звонок, что они в подъезде ночевали, было две девушки и молодой человек. На «Коробочке» её молодой человек видел, разговаривал, — бесполезно. Девочка настроена на то, чтобы жить с молодым человеком, с ним уйти», — делится координатор.

Тем не менее, поисковики стараются помочь полицейским вернуть девушку домой, во избежание каких-либо происшествий с ней, и просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении данного человека, сообщить её по телефонам 8-707-197-18-48 или 102.

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