Со следующего года в Казахстане повышается верхний предел базы для расчёта взносов и отчислений в систему ОСМС. Сейчас он равен 10 месячным заработным платам. С нового года планируются следующие изменения:
- для работодателей — предел увеличат в 4 раза;
- для сотрудников — в 2 раза.
«Каждый будет вносить свой вклад пропорционально доходу. Чем выше доход, тем больше взнос. Эти изменения затронут около 9% работающих, для большинства суммы останутся прежними», — отметил директор костанайского филиала ФСМС Батырбек Нургалиев.
Эксперты объясняют: повышение предельной базы адресно затронет высокодоходные категории и приведёт к более справедливому распределению нагрузки, не увеличивая платежи основной массе застрахованных.
Что дальше
С 2027 года планируется внедрить единый пакет медицинских услуг — прозрачный перечень, который чётко разделит, какие услуги предоставляются за счёт государства, а какие — в рамках ОСМС. Это должно упростить навигацию пациентов по системе и повысить предсказуемость расходов на здравоохранение.
