Большие сроки получили подсудимые по громкому делу об убийстве жителя Костанайской области

Сегодня в специализированном суде по уголовным Костанайской области вынесен приговор по громкому делу об убийстве жителя Алтынсаринского района Юрия Берга.

На скамье подсудимых четверо подсудимых : Сергей Артамошин, Иван Закалюжный, Жанибек Кабдуалиев, Максим Ефременко.

Они признаны виновными по данному делу.

Все, кроме Ивана Закалюжного признаны виновными в убийстве по предварительному сговору. Они получили по 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание будут в колонии максимальной безопасности.

Закалюжный — виновен в укрывательстве убийства. Ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Напомним, 34-летний Юрий Берг, как заявили его родственники, пропал 16 августа в поселке Щербаково. Его искали на территории Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского районов, ориентировав на это весь личный состав области.

Суд установил, что в августе 2020 года между гражданскими супругами Б. и С. произошел очередной скандал в сфере семейно-бытовых отношений, в ходе которого гражданский супруг нанес последней телесное повреждение.

О данном факте С. пожаловалась своему сыну Е., который со своим дядей А. решили наказать потерпевшего Б., для чего позвали своего знакомого К.

17 августа 2020 года в ночное время, около 01-30 часов подсудимые А., Е., К. приехали к месту работы потерпевшего Б., в безлюдное место в лесу и, воспользовавшись тем, что последний спал, нанесли ему телесные повреждения в помещении рабочего вагончика. Затем с целью его убийства, вынесли потерпевшего Б. на улицу, где ногами, руками и березовыми палками нанесли множественные телесные повреждения в область грудной клетки, головы и телу, от которых Б. скончался на месте в короткий промежуток времени.

После совершения убийства подсудимые приняли меры для сокрытия следов преступления — вывезли труп Б. и закопали в другом месте, в чем принял участие З.

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