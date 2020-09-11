Убили и закопали. Четверо подозреваемых задержаны по делу об убийстве пропавшего жителя Костанайской области

Пропавшего почти месяц назад, 35-летнего Юрия Берга нашли мертвым. В пресс-службе ДП Костанайской области эту информацию подтвердили и рассказали подробности задержания подозреваемых, в ответ на наш запрос.

20 августа в отдел полиции Алтынсаринского района поступило заявление о розыске без вести пропавшего 34-летнего мужчины, который ушел из дома 16 августа и не вернулся.

По обращению сотрудниками полиции начаты поисковые мероприятия на территории Алтынсаринского, Сарыкольского и Костанайского районов. Для максимального охвата был ориентирован личный состав области.

1 сентября принято процессуальное решение о регистрации данного факта по статье уголовного кодекса «Убийство». К раскрытию преступления по указанию руководства департамента подключились опытные оперативники и следователи.

В результате проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо подозреваемых — жители села Щербаково, которые в настоящее время дали признательные показания и указали место, где закопали тело мужчины.

В настоящее время подозреваемые, арестованы и водворены в изолятор временного содержания города Костаная. Один из подозреваемых ранее судимый.

Напомним, к поискам Юрия сразу же подключились волонтеры, они отрабатывали все места возможного нахождения мужчины совместно с полицией.

Поиски прекращены 7 сентября, было найдено тело Юрия Берга.

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