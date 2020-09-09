Тело еще одного пропавшего без вести нашли в Костанайской области

Пропавшего почти месяц назад, 35- летнего Юрия Берга нашли мертвым, об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос»
Юрий Берг пропал 16 августа 2020 года в поселке Щербаково Алтынсаринского района Костанайской области. Мужчина выехал на велосипеде на деляну, но домой так и не вернулся.
«Поиски прекращены. 7 сентября было найдено тело. Полиция проводит расследование»,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиновачевская.
Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.
Напомним, к поискам Юрия сразу же подключились волонтеры, они отрабатывали все места возможного нахождения мужчины совместно с полицией.
Ранее, пропавший 26-летний житель Костанайской области был обнаружен мертвым в 3-километрах от села Мечетное, в реке Тобол.
Кроме того, жительницей поселка Аманкарагай, при собирании грибов в лесном массиве, был обнаружен труп мужчины, который 21 июля ушел из дома и местонахождение его было неизвестно.
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