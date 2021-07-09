Борьба продолжается. Последние данные о пожаре в пригородном лесхозе Костанайской области

По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, 9 июля продолжается тушение лесного пожара в Костанайском районе на территории управления лесного хозяйства «Пригородное».

Для тушения лесного пожара привлечено воздушное судно – вертолет МИ-8 с водосливным оборудованием АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, управления лесного хозяйства. Всего 150 человек и 23 единицы техники.

Напомним, пожар произошел около 10 утра 8 июля. Тушение огня осложняется сильным ветром. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности.

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