О введении ограничений неожиданно сообщили в Комитете госдоходов МФ РК.

На сайте КГД 18 ноября появилась информация, что, «согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее трёх лет и ввозимые на основании ОТТС (одобрение типа транспортного средства. — Прим. редакции Kolesa.kz), имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б) пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, утверждённого решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года № 130. В свою очередь, использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС. Данная мера вводится с 1 декабря 2024 года».

Что это всё значит?

Большинство импортёров, как юрлиц, так и обычных людей, данная новость на ряде казахстанских ресурсов ввела в ступор. Ведь процесс экспорта, доставки, импорта и таможенного оформления занимает не день-два и даже не неделю… Что теперь делать с автомобилями, двигающимися к казахстанской границе? Мы обратились за разъяснениями.

В Комитете госдоходов редакции Kolesa.kz пояснили, что ограничение будет распространяться только на так называемых серых дилеров. То есть на юридические лица, которые импортируют в Казахстан машины с использованием ОТТС, оформленных ранее официальными дистрибьюторами марок и производителями. По словам заместителя руководителя Управления таможенных операций КГД МФ РК Жандоса Секенова, обычных граждан, ввозящих новые автомобили по СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства), а также компании, доставляющие в страну авто в возрасте старше трёх лет и оформляющие для этого СБКТС, нововведение не коснётся.

К примеру, на гибриды марки Lixiang ОТТС отсутствует, так как во всём ЕАЭС официального дистрибьютора марки не существует. Но импорт машин возможен частными лицам для личного пользования с оформлением СБКТС на каждую единицу ввозимого Li.

О причинах, сподвигнувших отечественный Минпром дать подобное разъяснение, нигде не сообщается. Но нетрудно понять, что таким образом власти хотят поддержать официальных дилеров и казахстанские предприятия по сборке авто, чтобы частные компании те же новенькие модели через границу не ввозили.

Ранее, в апреле текущего года, аналогичные ограничения для борьбы с параллельным импортом авто ввели в России.

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