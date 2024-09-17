Будет хаос в организации учебного процесса. Аймагамбетов о сокращении уроков в школах

О сокращении уроков в школах Павлодара высказался депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

На днях сообщалось, что во всех школах Павлодара уроки будут длиться 40 минут.

«Хорошо, что руководство Павлодарской области не додумалось сократить уроки до 30 минут. Ведь, если бы следовать такой логике, можно было бы отказаться от строительства новых школ, спокойно перейти на четырёхсменное обучение и сэкономить сотни миллиардов тенге. Если серьезно, сокращение уроков до 30–40 минут в Павлодаре вызывает вопросы. Решение, принятое местными властями, может создать прецедент, когда каждый регион начнёт принимать решения по своему усмотрению, что приведёт к разобщённости в образовательной системе страны. Разные временные рамки для школьных уроков по регионам и переходы на дистанционное обучение при любом удобном для акимата случае вызовут хаос в организации учебного процесса, что негативно скажется на качестве образования и равных условиях для всех школьников. Тем более, если учесть, что содержание учебных программ и объём учебных целей не изменился. Парадокс: с одной стороны, вводят единый часовой пояс для всей страны, а с другой — каждая область самостоятельно решает, сколько должны длиться школьные уроки», — высказался Аймагамбетов.