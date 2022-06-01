USD 414.67
EUR 444.65
RUB 6.78
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Будет очередное похолодание. Прогноз погоды на 2-4 июня 

Будет очередное похолодание. Прогноз погоды на 2-4 июня 

Vinkmag ad

Очередное похолодание ожидают жителей северного региона.

Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов, и даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона, хотя заморозков здесь не ожидаются.

Тем не менее столбики термометров опустятся днем до 18-23 градусов тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Освещение не предусмотрено. В службе IKomek прокомментировали отсутствие фонарей на улице Каирбекова, где произошло ДТП
Следующая новость

Магнитные бури в июне: ожидается целая серия сильных геоударов