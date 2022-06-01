Будет очередное похолодание. Прогноз погоды на 2-4 июня 

Очередное похолодание ожидают жителей северного региона.

Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха.

В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов, и даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона, хотя заморозков здесь не ожидаются.

Тем не менее столбики термометров опустятся днем до 18-23 градусов тепла.

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