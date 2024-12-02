Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 декабря представили синоптики Казгидромета.
Погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды.
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В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки — дождь, снег, гололед. Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.
По республике ожидаются туманы.
В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.