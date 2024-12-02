Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 декабря представили синоптики Казгидромета.

Погоду на большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды.

Читайте также: От лютых морозов до потепления. О погоде у декабре сообщили костанайские синоптики

В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки — дождь, снег, гололед. Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике ожидаются туманы.

В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.