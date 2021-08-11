Будут ли детей запускать в школы и детсады по Ashyq

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал подключение детских садов, школ и вузов Казахстана к проекту Ashyq, передает Tengrinews.kz.

«Прежде всего Ashyq будут пользоваться сотрудники, педагоги, в детских садах сопровождающие. Эта мера в первую очередь направлена на взрослых и студентов. На сегодняшний день про школьников мы пока не говорим. Дальше будем держать руку на пульсе и в течение учебного года вместе с уполномоченным органом будем смотреть», — пояснил Аймагамбетов в прямом эфире Instagram-канала Tengrinews.kz.

дети, родители которых заразились коронавирусом или стали контактными, не смогут посещать учебные заведения. Для них организуют обучение в дистанционном режиме. Ранее министр объяснил, чтоДля них организуют обучение в дистанционном режиме.

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