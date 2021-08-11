Кто будет учиться дистанционно, рассказал министр образования

Дети, родители которых заразились коронавирусом или стали контактными, не смогут посещать учебные заведения. Для них организуют обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в прямом эфире на странице Tengrinews.kz в Instagram.

«Если выявляется человек, который либо сам болеет, либо у него родители болеют, он уже не допускается в здание. Конечно, ему необходимо организовать продолжение обучения. Если мы говорим о среднем образовании, то оно обязательно должно быть доступно. Для нас важно оградить от рисков остальных детей. Если родитель студента или школьника заболел или является контактным, мы не можем гарантировать, что студент или школьник не болеет. Даже если клинических проявлений нет. В данном случае решение достаточно правильное, я думаю», — сказал министр, отвечая на вопросы журналиста.

При этом он уточнил, что ограничение будет носить временный характер. После изменения статуса в приложении Ashyq таких учащихся снова вернут в школу или университет.

«Наши школы тоже сейчас готовятся, что будут обучающиеся, для которых периодически нужно организовать онлайн-обучение», — пояснил Аймагамбетов.

Ранее стало известно, что школы, колледжи и вузы Казахстана вернутся к традиционному формату обучения с 1 сентября.

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил санитарные правила для нового учебного года в Казахстане.

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