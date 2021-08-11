Школы и вузы Казахстана вернутся к традиционному обучению

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к началу учебного года. С докладами выступили министры образования и науки Асхат Аймагамбетов, здравоохранения — Алексей Цой, акимы Мангистауской области Серикбай Трумов и Туркестанской области — Умирзак Шукеев, сообщается на сайте primeminister.kz

В 2021-2022 учебном году в 7475 школах Казахстана будут обучаться более 3,4 млн чел., в т.ч. в 1 классе — более 380 тыс. детей. Учеба будет проводиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги.

К настоящему времени вакцинированы 93,1% подлежащих вакцинации педагогов и 88,4% других сотрудников учреждений образования. Глава Правительства подчеркнул необходимость решения в кратчайшие сроки всех организационных вопросов по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов. Министерствам образования, здравоохранения и акиматам регионов поручено обеспечить в новом учебном году обучение в очном режиме в организациях дошкольного и среднего образования, а также колледжах и вузах. При этом до каждой школы должны быть доведены четкие рекомендации по осуществлению очного обучения с ликвидацией всех пробелов.

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Премьер-Министр поручил до 25 августа т.г. обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа т.г. — завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия и др. Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система «Ashyq».

Глава Правительства дал поручение до 25 августа т.г. обеспечить полную доставку учебников в школы, в первую очередь, в Павлодарской и Туркестанской областях, где задерживается решение данного вопроса. А. Мамин указал на необходимость завершения ремонтных работ в тех школах, где есть отставание от графика. Отмечено, что наибольшее количество школ с незавершенным ремонтом в Алматинской (9), Костанайской (6) и Западно-Казахстанской (5) областях.

Премьер-Министр поручил к 25 августа обеспечить на 100% готовность объектов образования к началу учебного года, решить все вопросы безопасности детей, организации питания и подвоза детей к школе.

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