Будут ли прививать детей вакциной «Спутник M», ответили в Минздраве

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В Министерстве здравоохранения ответили относительно закупа и применения детской вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак-М») в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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По данным Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан такой вопрос на повестке пока не стоит.
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«В настоящее время в Республике Казахстан нет официальных данных относительно вакцинации детей «Спутником V» («Гам-КОВИД-Вак-М»). Вместе с тем сообщаем, что планируется поставка вакцины производства Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин. Всего в страну поступит около 4 миллионов доз, которыми можно будет привить 2 миллиона человек», — говорится в ответе Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области