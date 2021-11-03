Будут ли прививать детей вакциной «Спутник M», ответили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения ответили относительно закупа и применения детской вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак-М») в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан такой вопрос на повестке пока не стоит.

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«В настоящее время в Республике Казахстан нет официальных данных относительно вакцинации детей «Спутником V» («Гам-КОВИД-Вак-М»). Вместе с тем сообщаем, что планируется поставка вакцины производства Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин. Всего в страну поступит около 4 миллионов доз, которыми можно будет привить 2 миллиона человек», — говорится в ответе Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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