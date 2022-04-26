Будут ли школьники учиться до 17 июня, ответили в МОН

bilimdinews.kz
В Министерстве образования и науки Республики Казахстан разъяснили, когда начнутся летние каникулы у учащихся школ, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ранее в Сети появились слухи, что учебный год будет продлен до 17 июня.
«Начало, продолжительность и каникулярные периоды учебного года в организациях среднего образования определяются министерством в соответствии с подпунктом 14) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании». Традиционно текущий учебный год будет завершен 25 мая. С целью повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, ограничительных мер, с 26 мая по 17 июня для всех школьников (кроме 9-х, 11-х классов) будет организована летняя школа», — говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz за подписью первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой.
По данным ведомства, летняя школа — это возможность восполнить пробелы в знаниях обучающихся.
«Занятия в летней школе будут проходить по основным предметам, таким как математика, языки и другие. Учеба в летней школе не будет оцениваться, домашние задания даваться не будут.
Решение по посещению занятий в летней школе принимают родители и школьники. Министерство рекомендует школьникам посещать летнюю школу», — добавили в МОН РК.
Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что МОН изучает возможность сокращения каникул для школьников. Это произошло после того, как бизнесмен и основатель строительного холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев предложил сократить в Казахстане продолжительность школьных каникул на четыре недели и за счет этого увеличить продолжительность учебного года до 38 недель.
По словам Рахимбаева, продолжительность школьного года у нас меньше, чем в передовых странах Азии, что влияет на эффективность обучения. Бизнесмен также отметил, что в общеобразовательных школах BINOM, которые открываются рядом с ЖК компании, в рамках пилотного проекта и с одобрения Министерства образования учебный год будет продлен уже в этом году.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: